Хозяйке ампутировали обе ноги и руку после безобидного укуса любимой собаки

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Фото: © Caters News Agency

55-летняя Кристин Карон из Оттавы угодила в больницу с симптомами, похожими на грипп. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому — оказалось, что у неё началось заражение крови.

Хозяйка четырёх собак, как обычно, играла со своими питомцами в саду, как вдруг один из псов, трёхлетний ши-тцу по имени Бастер, легонько укусил её за руку. Кристин тут же промыла рану, и на первый взгляд никакого воспаления не было. Однако три дня спустя она почувствовала тошноту и головокружение, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: © Caters News Agency</p>

А ещё через пару дней она из последних сил добралась до больницы, где рухнула в обморок. Кристин очнулась только три недели спустя — и узнала, что врачам пришлось ввести её в искусственную кому. Оказалось, что в кровь женщины попали бактерии, которые были в пасти собаки или на поверхности кожи самой Кристин.

<p>Фото: © Caters News Agency</p>

Эти бактерии вызвали сепсис — сильное воспаление, которое приводит к закупорке кровеносных сосудов. Из-за нарушения кровоснабжения в конечностях врачи ампутировали женщине обе ноги и одну руку. Выписавшись из больницы, Кристин пришлось заново учиться ходить — уже на протезах.

<p>Фото: © Caters News Agency</p>

Несмотря на эту жуткую историю, Кристин по-прежнему живёт полной жизнью и любит своих собак. Теперь её цель — рассказывать людям о сепсисе, учить распознавать его на ранних стадиях и помогать справляться с его последствиями во время периода реабилитации.

<p>Фото: © Caters News Agency</p>

Сначала я просто хотела хоть как-нибудь дожить до 50. Сейчас мне 55, и я хочу распространять информацию о сепсисе и помогать другим людям.

Кристин Карон

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