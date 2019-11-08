Козёл Тимур и тигр Амур. Драматичная история любви и смерти

Сегодня стало известно о грустном событии. Козёл Тимур умер. Вся Россия сожалеет, так как несколько месяцев миллионы людей наблюдали за историей совершенно невероятной дружбы. Казалось, что такое бывает только в сказках, но реальность оказалась невероятнее. Вспомним историю Амура и Тимура вместе.

А помнишь, как всё начиналось

Это один из первых кадров удивительного соседства козла и тигра. В 2015 году всю страну облетела новость о том, как хищник и травоядный подружились. В ноябре 2015 года в сафари-парке тигра Амура решили накормить живым обедом. К нему завели козла, но тот не хотел быть обедом — он выставил рога, давая понять, что не намерен сдаваться без боя. Тигр удивился и отступил. Но на этом всё не кончилось.

Дружба крепкая не сломается

За дерзкий нрав козла нарекли Тимуром — в честь средневекового завоевателя Тамерлана. Как и легендарный тезка, козёл завоевал себе место под солнцем. Он выгнал тигра со спального места. Тигр съел бы рогатого завоевателя, если бы хотел. Но Амур проникся уважением к Тимуру. Они стали гулять, спать, обедать вместе — невероятно, если вспомнить, что дружат тигр с козлом.

Из приятелей в суперзвёзды

История удивительной дружбы облетела мир. Реакция была разная. Зоозащитники требовали расселить козла и тигра, опасаясь за жизнь Тимура. За зверской дружбой наблюдали тысячи человек — сафари-парк открыл онлайн-трансляцию и создал группы в соцсетях. В честь Амура и Тимура назвали благотворительный фонд. К ним ехали журналисты со всего мира. А счастливчики-зрители, которые видели козла и тигра воочию в зоопарке, — постили в соцсети фото. Корейский режиссёр Пак Суен стал снимать кино про Амура и Тимура, которое бы доказывало, что дружба не имеет границ.

Друзей разлучают

Но даже радостные истории заканчиваются. Зимой 2016 года козёл и тигр повздорили. Тимура не зря назвали в честь завоевателя — нрав у него был скверный. А тигр, хоть и носил имя бога любви Амура, умел раздражаться. В очередной раз Тимур решил покозлить и стал тыкать тигра рогами. Причём бодал он его около часа. Амур не выдержал — схватил козла за холку и сбросил с холма. Серьёзных травм у Тимура не было. Но друзей расселили. Потом они несколько раз виделись, но под присмотром работников зоопарка.

Любовь и смерть

Каждый пошёл своей дорогой. Тигра Амура вскоре продали за полтора миллиона рублей в краснодарский зоопарк. А козла Тимура отдали на попечение в частный дом. Его опекунша Эльвира Головина и сообщила о смерти Тимура. Козёл умер в возрасте 5 лет. У него остались дети. Но хоть история дружбы тигра и козла закончилась в жизни, она останется в памяти. В 2016 году в репертуаре Хабаровского театра появился мюзикл "Как подружились Амур и Тимур". Урну с прахом Тимура хотят захоронить с почестями, а на месте захоронения поставят памятник о необычной дружбе тигра и козла. И наверняка к этому памятнику не зарастёт народная тропа.