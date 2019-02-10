Растопила лёд! 5 горячих фото, на которых кёрлингистка из России затмила Джоли

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Растопила лёд! 5 горячих фото, на которых кёрлингистка из России затмила Джоли

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Фото: instagram/a_nastasia92

Во время зимних ОИ – 2018 кёрлингистку Анастасию Брызгалову сравнивали с бывшей возлюбленной Брэда Питта. Но спортсменка показала, что это заявление вполне оправданно.

Цитата "спортсменка, комсомолка, красавица" почти полностью характеризует 26-летнюю Анастасию. Двукратная чемпионка мира выложила фото на своей странице в "Инстаграме", закосплеив персонажей Джоли. И вышло настолько горячо, что в глазах фанатов девушка затмила голливудскую звезду.

<p>Анастасия Брызгалова слева. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/a_nastasia92/" target="_blank"><strong>a_nastasia92</strong></a></p>

Девушка написала, что приняла участие в проекте ОКР "Образы", в рамках которого перевоплотилась в Лару Крофт. И получила десятки восторженных комментариев, причём не только на русском.

<p>Анастасия Брызгалова слева. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/a_nastasia92/" target="_blank"><strong>a_nastasia92</strong></a></p>

Хоть и косплей, но по факту вышло лучше оригинала

inscriptor

<p>Анастасия Брызгалова справа. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/a_nastasia92/" target="_blank"><strong>a_nastasia92</strong></a></p>

Честно говоря... ты не похожа на Джоли. Ты красивее, на мой взгляд

flashovr41

<p>Анастасия Брызгалова с мужем и спортивным партнёром Александром Крушельницким. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/a_nastasia92/" target="_blank"><strong>a_nastasia92</strong></a></p>

А после съёмки, по словам спортсменки, ей удалось примерить на себя еще один киношный образ — Малифисенты, которую сыграла Анджелина. И снова удивила поклонников сходством. Также Анастасия рассказала, что в планах была ещё миссис Смит, но на неё не хватило времени.

<p>Анастасия Брызгалова. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/a_nastasia92/" target="_blank"><strong>a_nastasia92</strong></a></p>

Ты переплюнула Энжи:) Красотка:)

mikizl

Что-то я не пойму, где оригинал

ddtwell

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