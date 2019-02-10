Растопила лёд! 5 горячих фото, на которых кёрлингистка из России затмила Джоли

Во время зимних ОИ – 2018 кёрлингистку Анастасию Брызгалову сравнивали с бывшей возлюбленной Брэда Питта. Но спортсменка показала, что это заявление вполне оправданно.

Цитата "спортсменка, комсомолка, красавица" почти полностью характеризует 26-летнюю Анастасию. Двукратная чемпионка мира выложила фото на своей странице в "Инстаграме", закосплеив персонажей Джоли. И вышло настолько горячо, что в глазах фанатов девушка затмила голливудскую звезду.

Девушка написала, что приняла участие в проекте ОКР "Образы", в рамках которого перевоплотилась в Лару Крофт. И получила десятки восторженных комментариев, причём не только на русском.

Хоть и косплей, но по факту вышло лучше оригинала inscriptor

Честно говоря... ты не похожа на Джоли. Ты красивее, на мой взгляд flashovr41

А после съёмки, по словам спортсменки, ей удалось примерить на себя еще один киношный образ — Малифисенты, которую сыграла Анджелина. И снова удивила поклонников сходством. Также Анастасия рассказала, что в планах была ещё миссис Смит, но на неё не хватило времени.

Ты переплюнула Энжи:) Красотка:) mikizl