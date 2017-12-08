Сработало. После утечки интимных фото Волочкова стала популярнее в 10 раз
Фото © L!FE/Кристина Зайцева
По данным сервиса "Яндекс. Вордстат", в ноябре пользователи сделали 2,2 млн запросов "Волочкова". Это в 10 раз больше, чем обычно бывает за месяц.
Переломный момент — утечка в Сеть интимных фото Волочковой. Это случилось в начале ноября. Главная интрига заключалась в том, кто партнёр балерины.
Сначала роль любовника взял на себя бизнесмен Чермен Дзотов. Он заявил, что сожалеет о появлении снимков в Сети. По его словам, мошенники, выложившие фото в Интернет, пытались шантажировать его ими.
— Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся, и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на её нынешних отношениях, — сказал он.
Но спустя несколько дней Дзотов сообщил, что ошибся и на фото на самом деле не он. При этом Волочкова настаивала на том, что её секс-фото слил в Сеть именно Дзотов, чтобы пропиариться.
Затем пара побывала на ток-шоу "Звёзды сошлись" на НТВ. Там Дзотов дважды отказался проходить проверку на детекторе лжи.
К скандалу также подключился секс-тренер Алекси Лесли. По его словам, это он выложил в Сеть интимные фото балерины и Чермена Дзотова.
Лесли сказал, что Дзотов был его учеником и получал советы, как правильно соблазнить балерину. А запечатлеть процесс, по словам Лесли, было чем-то вроде домашнего задания.
+1 Волочкова)) Зачёт! «Жжизнь без трусов» сработала. Читатель книги и фанат методик Алекса Лесли всего 10 лет назад мечтал об этом. Тренировался, выполнял упражнения, развивался! Мечта стала реальностью, и сегодня он трахает известную балерину, на фото которой он мог раньше только дрочить. Это история об успехе, и о том, что мечты сбываются! Любую женщину может соблазнить любой мужчина, важно знать как! У Волочковой не было шансов устоять против ЖЖБТ! Зря на неё обрушились все журналисты. Это технология. Это оружие укладывания женщин в кровать! И ей вряд ли можно противостоять не зная ее. Ты - тоже можешь все! Попробуй! Начни тренироваться прямо сейчас! Завтра онлайн тренинг Алекса Лесли, учителя парня, который трахнул Волочкову! Alexlesley.com/game
Так что инфоповод получился не один, а несколько, и драма выглядела разыгранной как по нотам. С точки зрения пиара выиграли все участники. В первую очередь Волочкова, хотя она пыталась представлять себя пострадавшей стороной.
— Это же шоу-бизнес, — сказал директор PR-агентства "Кремлёвский пиар" Роман Масленников. — А там работает принцип "чем хуже, тем лучше".
Число запросов "Чермен Дзотов" в "Яндексе" увеличилось в 351 раз, число запросов "Лесли тренер" — в 13 раз.
— Предполагать можно что угодно — было всё разыграно или нет. Но первое, что я подумал, когда увидел новости о фото: "Крутой пиар", — сказал Роман Масленников.
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