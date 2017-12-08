Сработало. После утечки интимных фото Волочкова стала популярнее в 10 раз

По данным сервиса "Яндекс. Вордстат", в ноябре пользователи сделали 2,2 млн запросов "Волочкова". Это в 10 раз больше, чем обычно бывает за месяц.

Переломный момент — утечка в Сеть интимных фото Волочковой. Это случилось в начале ноября. Главная интрига заключалась в том, кто партнёр балерины.

Сначала роль любовника взял на себя бизнесмен Чермен Дзотов. Он заявил, что сожалеет о появлении снимков в Сети. По его словам, мошенники, выложившие фото в Интернет, пытались шантажировать его ими.

— Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся, и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на её нынешних отношениях, — сказал он.

Но спустя несколько дней Дзотов сообщил, что ошибся и на фото на самом деле не он. При этом Волочкова настаивала на том, что её секс-фото слил в Сеть именно Дзотов, чтобы пропиариться.

Затем пара побывала на ток-шоу "Звёзды сошлись" на НТВ. Там Дзотов дважды отказался проходить проверку на детекторе лжи.

К скандалу также подключился секс-тренер Алекси Лесли. По его словам, это он выложил в Сеть интимные фото балерины и Чермена Дзотова.

Лесли сказал, что Дзотов был его учеником и получал советы, как правильно соблазнить балерину. А запечатлеть процесс, по словам Лесли, было чем-то вроде домашнего задания.

Так что инфоповод получился не один, а несколько, и драма выглядела разыгранной как по нотам. С точки зрения пиара выиграли все участники. В первую очередь Волочкова, хотя она пыталась представлять себя пострадавшей стороной.

— Это же шоу-бизнес, — сказал директор PR-агентства "Кремлёвский пиар" Роман Масленников. — А там работает принцип "чем хуже, тем лучше".

Число запросов "Чермен Дзотов" в "Яндексе" увеличилось в 351 раз, число запросов "Лесли тренер" — в 13 раз.

— Предполагать можно что угодно — было всё разыграно или нет. Но первое, что я подумал, когда увидел новости о фото: "Крутой пиар", — сказал Роман Масленников.