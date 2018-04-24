Запарилась. Анастасия Волочкова рассказала про свои любимые... веники

Актриса и балерина Анастасия Волочкова не скрывает, что обожает русскую баню и парится в ней регулярно. Также регулярно она публикует в "инстаграме" и свои "банные фото". На днях она выложила очередной снимок, на котором она прикрывается веником.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Апр 2018 в 3:10 PDT

— Я реальный фанат русской бани. Здорово, когда она дома! И можно попариться в любое время. А у меня баня самая балетная, авторская и самая русская! И веники тоже. Я предпочитаю дубовые, липовые и пихтовые. А вы? И тема Щелкунчика придаёт творческую атмосферу. Каждый фрагмент моей бани выполнен мастерами из подмосковного города Таруса. Это место моего уединения и очищения от негатива.

В Новый год Волочкова в бане продемонстрировала свой фирменный шпагат.

"По традиции 1 января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам ШПАГАТ-2018!" — написала Волочкова в соцсети, прокомментировав довольно откровенный снимок, где она прикрывает наготу пихтовым веником.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 23 Мар 2018 в 12:35 PDT

— Моя балетная авторская русская баня — залог здоровья и блаженства! Щелкунчик, балерины и Мышиный король, выполненные по спецдизайну, создают творческую атмосферу, — так описала свою баню балерина в одном из постов.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 9 Фев 2018 в 1:05 PST