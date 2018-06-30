Растянула удовольствие... Волочкова троллит подписчиков, зарабатывая на шпагатах

В этот раз Волочкова прорекламировала яхту, на носу которой, собственно, она и села на шпагат.
Большое спасибо @bellini.yaht.moscow за этот чудесный отдых и прогулку по Москве реке♀ Если вам хотелось бы на время отвлечься от суеты мегаполиса и окунуться в атмосферу праздника в сочетании с природой, то @bellini.yaht.moscow лучше всех знает, как это сделать А я почувствовала себя настоящей русалкой с роскошными волосами благодаря салону красоты @arthair_irinakayli ❤ Романтическое путешествие было незабываемым и для тех, кто был на этом борту.❤️ Большое спасибо @bellini.yaht.moscow за этот чудесный отдых и прогулку по Москве реке♀ Если вам хотелось бы на время отвлечься от суеты мегаполиса и окунуться в атмосферу праздника в сочетании с природой, то @bellini.yaht.moscow лучше всех знает, как это сделать А я почувствовала себя настоящей русалкой с роскошными волосами благодаря салону красоты @arthair_irinakayli ❤ Это путешествие стало незабываемым и для того, кто был со мной на этом борту...❤️ Растянула удовольствие! #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best #река #яхта
Таких фотографий у экс-балерины действительно уже очень много. По мнению подписчиков, Волочкова не может не сесть на шпагат, если её пустили на яхту... Видимо, чтобы избежать очередного гнева фанатов, блондинка закрыла пост для комментариев.
Это путешествие стало незабываемым и для того, кто был со мной на этом борту...❤️ Растянула удовольствие!
Анастасия Волочкова
Стоит отметить, что фото с этой яхты (тоже, разумеется, в шпагате) Волочкова уже выкладывала, однако не упомянула её названия. В этот раз артистка исправилась и расписала текст так, чтобы ссылка на страницу Bellini появилась аж четыре раза.
Привет. Как ваше спортивное настроение? Спешу еще раз поделиться хорошими впечатлениями о воде. O Fitness. Правда вкусная и насыщенная. Мы теперь и домой в кулер заказываем. Если хотите, делюсь контактом: 8 (925) 245-20-55 Алексей. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #лето #вода
Подписчики Анастасии тысячи раз просили её больше не публиковать фото со шпагатами, но экс-балерина плевала на эти мольбы, видимо, считая это своей фишкой. Теперь большую часть постов она просто закрывает от комментариев, заранее понимая, что скажут ей фанаты.
Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала. Аккуратно. Не порвите брюки и связки...☝
Анастасия Волочкова
#шпагатволочковой в @meritroyal Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала. Аккуратно. Не порвите брюки и связки...☝ #анастасияволочкова #волочкова #балерина #балет # я #россия #радость #танец #музыка #жизнь #лето #море#любовь #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy
"Поцелуй меня в пачку!" Волочкова показала мексиканцам баню и, конечно, шпагат
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