Растянула удовольствие... Волочкова троллит подписчиков, зарабатывая на шпагатах

Несмотря на мольбы своих поклонников не выкладывать фото со шпагатами, экс-балерина не готова отказаться от денег.

В этот раз Волочкова прорекламировала яхту, на носу которой, собственно, она и села на шпагат.

Таких фотографий у экс-балерины действительно уже очень много. По мнению подписчиков, Волочкова не может не сесть на шпагат, если её пустили на яхту... Видимо, чтобы избежать очередного гнева фанатов, блондинка закрыла пост для комментариев.

Это путешествие стало незабываемым и для того, кто был со мной на этом борту...❤️ Растянула удовольствие! Анастасия Волочкова

Стоит отметить, что фото с этой яхты (тоже, разумеется, в шпагате) Волочкова уже выкладывала, однако не упомянула её названия. В этот раз артистка исправилась и расписала текст так, чтобы ссылка на страницу Bellini появилась аж четыре раза.

Подписчики Анастасии тысячи раз просили её больше не публиковать фото со шпагатами, но экс-балерина плевала на эти мольбы, видимо, считая это своей фишкой. Теперь большую часть постов она просто закрывает от комментариев, заранее понимая, что скажут ей фанаты.

Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала. Аккуратно. Не порвите брюки и связки...☝ Анастасия Волочкова

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