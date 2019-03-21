Волочкова призналась, что потеряла ребёнка от женатого олигарха

По словам Волочковой, Собчак начала вести себя по-хамски с порога. Она отпускала ехидные комментарии по поводу выбора одежды балерины, её личной жизни и внешности. Ксения Анатольевна разгуливала по особняку Волочковой как по своему дому и даже оставила в бане скрытую камеру с диктофоном.
Во время разговора "между нами, девочками" всплыла тема расставаний. Поначалу Волочкова не хотела рассказывать о своём романе с Сулейманом Керимовым, но "Ксюша докопалась". Балерина рассказала, что Керимов ревновал её сильно, хотя она поводов не давала. Потом балерина узнала, что ждёт ребёнка, и дальнейшее просто переполнило чашу терпения.
Он мне сказал: "Настя, давай ты будешь моей женой, но если ты родишь ребёнка и мне что-то не понравится, я заберу его. Ребёнка будут воспитывать бабушки в Дербенте". По своей вере мог иметь много жён. А я хотела быть единственной
Анастасия Волочкова
В таком стрессе было просто невозможно находиться. Из-за этого балерина как-то потеряла сознание в балетном зале, а потом у неё случился выкидыш. По словам Волочковой, эти отношения она решила закончить сама.
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