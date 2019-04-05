Волочкова назвала Собчак мерзавкой и воровкой, узнав, как её обманула ведущая

Пару дней назад наконец-то вышел выпуск программы Ксении Собчак, в съёмках которого приняла участие Анастасия Волочкова. Просмотрев его, балерина пришла в возмущение и всё высказала в своём инстаграме.

По словам 43-летней балерины, она была поражена поведением Собчак. Они никогда не были подругами, и Волочкова по доброте душевной впустила в свой дом журналистку, надеясь на её адекватное поведение. Но та просто повела себя "мерзко и пакостно", "плюнув в душу".

Не ожидала, что она ворвётся врагом, установит скрытые камеры и микрофоны, начнёт так некрасиво рыться по моим шкафам и тумбочкам, как мерзавка и вор, с оглядкой, чтоб я не дай бог не поймала её за этим занятием Анастасия Волочкова

Не зная о таком подлом поступке Собчак, балерина рассказывала ей о самом сокровенном и наболевшем. Даже плакала, надеясь на сочувствие и понимание, а в ответ получила очередное предательство и нож в спину. Балерина заявила, что Собчак продала душу за лайки и просмотры, позабыв о человеческом поведении.

Волочкова обвинила журналистку в зависти подруге, более успешной и на творческом поприще, и в личной жизни. Но даже такое недостойное поведение журналистки не заставило Волочкову потерять веру в людей. Она попросила подписчиков не сердиться на Собчак и простить её безнравственный поступок, как простила она.

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