Что рассказывают о Заворотнюк её звёздные друзья: тёплые встречи и слова

Пока Анастасия Заворотнюк находится в тяжёлом состоянии, все её друзья и просто знакомые делятся воспоминаниями об их последней встрече. Несмотря на то что актриса узнала свой диагноз ещё зимой, она выглядела всё такой же счастливой.

Даже зная свой диагноз, 48-летняя актриса продолжала работать. В частности, в апреле вместе с Анфисой Чеховой она присутствовала в качестве ведущей на открытии ювелирного салона в Ереване. По словам Чеховой, ничто не указывало в поведении Заворотнюк на страшный диагноз.

В апреле мы вместе открывали ювелирный салон в Ереване. Настя отлично выглядела, всё время говорила о дочке. На здоровье не жаловалась, разве что на армянскую еду. Мы обе объелись и решили, что больше в жизни не будем так чревоугодничать Анфиса Чехова

Вспомнил о трогательной встрече с Заворотнюк и Николай Валуев. Бывший профессиональный спортсмен оказался рядом с ней на премьере фильма, в котором состоялся его актёрский дебют, сообщает КП.

Однажды, в 2008 году, она приезжала на предпросмотр фильма "Каменная башка", и я видел, как она заплакала, я её очень поддержал в тот момент. Фильм тяжёлый. А плакала она на сцене в самом конце, где меня уконтрапупили (подавили. — Прим. ред.) Николай Валуев

Николай Басков поддержал свою давнюю подругу в социальных сетях, опубликовав видео, оказавшееся пророческим. В кадре весёлая Заворотнюк поёт: "Много мне надо успеть, времени у меня нет вообще. Нужно сняться в кино, а кино — не одно. Шоу нужно вести, так что, Коля, прости".

Нашёл это видео с прекрасной и жизнерадостной @a_zavorotnyuk, и так тяжело принять всё то, о чём сейчас все говорят и искренне переживают!!! Сил и стойкости семье 🙏 Понимаю, что сейчас происходит с родными, так как сам недавно всё это пережил 😔 Николай Басков

Алексей Ягудин подтвердил, что весной Заворотнюк выглядела всё так же прекрасно. Вместе они принимали участие в съёмках пилотной серии одной из передач. "Абсолютно нормально выглядела Настя, жизнерадостной, какой обычно и являлась", — сказал он в эфире передачи "Пусть говорят". Однако, по его словам, в последние месяцы состояние актрисы действительно вызывало беспокойство. Дело в том, что фигурист живёт по соседству с Заворотнюк и неоднократно видел, как у её дома дежурила скорая помощь.

#НастяЖиви. В Сети вспоминают трогательные слова Заворотнюк о самом главном