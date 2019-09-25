Первые признаки, указывающие на опухоль, появились у Заворотнюк 10 лет назад

13 сентября артистка попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. И хотя позже Заворотнюк перевели в обычную палату, медики признали опухоль мозга неоперабельной. Беспокойство за жизнь актрисы не оставляет поклонников, близких и друзей. Но тревожные звоночки появились уже давно.

Ещё десять лет назад, во время съёмок полюбившегося многим сериала "Моя прекрасная няня", Анастасии было о чём беспокоиться. Её начинали мучить головные боли, а порой доходило до того, что актриса даже падала в обморок на съёмочной площадке, ей вызывали скорую, пишет КП. Но коллеги объясняли недомогание усталостью и диетами.

От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У неё болела голова, могло быть головокружение. Всё это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съёмках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания Гримёр

Частые головные боли, потерю сознания доктор наук, профессор Александр Тепляшин назвал одним из симптомов роста опухоли в мозгу. По его словам, опухоли могут развиваться по-разному: проявить себя за год-два либо расти 10 лет, оставаясь практически незаметными. Как правило, их выявляют на последней стадии, когда головные боли становятся невыносимыми. Так произошло и с Анастасией, у которой диагностировали глиобластому.

При этом ранее сама актриса отмечала в интервью, что уже оказывалась на грани жизни и смерти и "молилась, чтобы этого никогда не случилось с её детьми". По последним данным, Анастасия находится в стабильно тяжёлом состоянии, проходя лечение в терапевтическом отделении частной клиники. Врачи признали её опухоль неоперабельной.

Когда наступает момент грани жизни и смерти, то такого и врагу не пожелаешь <...> До конца дней, наверное, не справиться. Ты живёшь нормальной жизнью, никто этого не замечает, но ты знаешь, что ты уже раненый боец Анастасия Заворотнюк

Врачи признали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной