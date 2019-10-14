Раскрылась причина, по которой Анастасию Заворотнюк перевели в другую больницу

В последнее время по поводу состояния артистки появляются противоречивые слухи: то ей становится лучше, то хуже. Масла в огонь подбросило известие, что Анастасию было решено выписать из больницы.

Телеграм-канал Mash узнал, что причина выписки была простой — требовалась смена лечения. Специалисты "Европейского медицинского центра" на протяжении месяца делали всё возможное, чтобы помочь артистке. Но положительной динамики так и не удалось добиться. Тогда было принято решение перевести её в другую больницу.

Хотя ранее высказывались и иные предположения. Многие поклонники посчитали, что время артистки на исходе, а другие — что во всём виновата внутренняя политика больницы. Поскольку в СМИ постоянно попадала конфиденциальная информация о состоянии Анастасии.

О тяжёлой болезни Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября, когда артистку экстренно госпитализировали. Сейчас состояние женщины можно назвать критическим — она не реагирует на внешние раздражители. Врачи стараются поддержать её положение и остановить атрофию мышц, а также не дать Анастасии из сопора соскользнуть в глубокую кому.

Свидетели выписки Анастасии Заворотнюк рассказали, как она сейчас выглядит