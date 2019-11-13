76-летней маме Анастасии Заворотнюк грозит арест из-за неоплаченных штрафов

Пока семья Анастасии всё своё внимание сосредоточила на её здоровье, проблемы появились с других сторон.

Пять лет назад артистка подарила своей маме Валентине Борисовне иномарку Porsche Panamera. И теперь за владелицей авто числится 332 штрафа, пишет КП. За превышение скорости, неправильную парковку и другие нарушения — машина попадает на камеры наблюдения довольно часто.

За неуплату штрафов 76-летней женщине, на которую зарегистрирована машина, может грозить арест. Хотя иномаркой пользовались и сама Анастасия до болезни, и её супруг Пётр Чернышёв. При этом недавно в семье возникала похожая проблема с долгами: у звезды "Моей прекрасной няни" был не оплачен налог на имущество.

В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в 3000 рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20,25 КоАП за уклонение от исполнения наказания. А это уже арест до 15 суток <...> Источник КП

Однако любовь и поддержка поклонников Анастасии не ослабевает. Они внимательно следят за новостями о её здоровье и создают группы поддержки в соцсетях. Напомним, что 13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. С тех пор появлялось много противоречивых сведений. Однако члены семьи актрисы предпочитают не выносить подробности болезни на всеобщее обозрение.

Налоговая потребовала от Анастасии Заворотнюк вернуть долги