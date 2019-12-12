Врачи назначили Анастасии Заворотнюк массаж из-за новой угрозы здоровью

Недавно в ряде СМИ появилась информация о том, что любимая многими артистка навсегда останется парализованной, с чем не согласились родственники. Теперь же говорят о новой угрозе.

Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" наблюдается в Европейском медицинском центре, пишет телеграм-канал Mash. Правая сторона тела остаётся парализованной, поэтому врачи назначили ей новое лечение. Артистке прописали и делают массажи, чтобы избежать атрофии мышц и тромбоза — закупорки вен или артерий свернувшейся кровью. Состояние Анастасии оценивается как стабильное.

Однако стоит отметить, что ранее родственники "няни Вики", которые решили не давать подробных комментариев о её здоровье, опровергли информацию о параличе. А друг Петра Чернышёва, супруга актрисы, рассказывал, что звезде стало намного лучше и теперь она нормально ходит и разговаривает. По его словам, в палату к Анастасии даже разрешили принести маленькую дочку.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии 13 сентября. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии. Однако позже стало известно, что состояние звезды заметно улучшилось и её перевели в реабилитационный центр.