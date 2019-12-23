Врачи не отпустили Анастасию Заворотнюк на Новый год к семье

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Фото © Telegram/Mash

48-летняя актриса проведёт все праздники в клинике, куда её родственникам разрешили приходить в любое время.

О том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга в последней стадии, стало известно 13 сентября. С тех пор поклонники звезды "Моей прекрасной няни" пристально следят за всеми последними новостями о её состоянии здоровья. Вот и сейчас стало известно, что Новый год актриса встретит в клинике, сообщает телеграм-канал Mash.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Родственники хотели, чтобы Заворотнюк провела новогодние праздники в окружении семьи. Однако, несмотря на все уговоры, врачи не пошли на такой рискованный шаг. Пока многие пациенты больницы будут праздновать дома, актриса будет всё это время за стенами реабилитационной клиники.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/" target="_blank">a_zavorotnyuk</a></p>

Впрочем, медики пошли на уступки и разрешили близким навещать Анастасию в любое время. Напомним, что сейчас актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Врачи оценивают её состояние как стабильное, что подтвердил и друг Петра Чернышёва, супруга Заворотнюк.

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