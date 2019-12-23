Врачи не отпустили Анастасию Заворотнюк на Новый год к семье

48-летняя актриса проведёт все праздники в клинике, куда её родственникам разрешили приходить в любое время.

О том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга в последней стадии, стало известно 13 сентября. С тех пор поклонники звезды "Моей прекрасной няни" пристально следят за всеми последними новостями о её состоянии здоровья. Вот и сейчас стало известно, что Новый год актриса встретит в клинике, сообщает телеграм-канал Mash.

Родственники хотели, чтобы Заворотнюк провела новогодние праздники в окружении семьи. Однако, несмотря на все уговоры, врачи не пошли на такой рискованный шаг. Пока многие пациенты больницы будут праздновать дома, актриса будет всё это время за стенами реабилитационной клиники.

Впрочем, медики пошли на уступки и разрешили близким навещать Анастасию в любое время. Напомним, что сейчас актриса наблюдается в Европейском медицинском центре. Врачи оценивают её состояние как стабильное, что подтвердил и друг Петра Чернышёва, супруга Заворотнюк.