"Русская Кардашьян" выложила откровенное фото на троне, показав, кто тут главный

24-летняя модель Анастасия Квитко на весь мир прославилась своими шикарными формами, которые она не стесняется демонстрировать. И в этот раз девушка решила использовать всё самое лучшее.

Провокационные фото известная модель выложила в своём инстаграме — на радость 10,1 миллиона подписчиков. Для снимков девушка надела чёрное боди, которое уже само по себе было вполне откровенным. Но Анастасия добавила огня, выбрав для него полупрозрачную ткань. Чёрные высокие сапоги и контрастное украшение дополнили образ модели.

На фото Анастасия показывала себя с самых выгодных ракурсов. Снимки девушка решила не подписывать, указав только имя фотографа. И не зря, ведь картинка говорит красноречивее любых слов. Старания модели фанаты оценили под обоими постами в самом позитивном ключе.

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Анастасия Квитко — русская модель из Калининграда, которая сейчас живёт и работает в США. Девушку благодаря её выдающимся формам заметили и агентства, и фанаты. И вот, с 2015 года в Сети начали появляться её фото, которые и принесли модели всемирную славу и прозвище русской Ким Кардашьян.

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