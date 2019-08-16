"Русская Кардашьян" выложила откровенное фото на троне, показав, кто тут главный

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Фото © Instagram/anastasiya_kvitko

24-летняя модель Анастасия Квитко на весь мир прославилась своими шикарными формами, которые она не стесняется демонстрировать. И в этот раз девушка решила использовать всё самое лучшее.

Провокационные фото известная модель выложила в своём инстаграме — на радость 10,1 миллиона подписчиков. Для снимков девушка надела чёрное боди, которое уже само по себе было вполне откровенным. Но Анастасия добавила огня, выбрав для него полупрозрачную ткань. Чёрные высокие сапоги и контрастное украшение дополнили образ модели.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

На фото Анастасия показывала себя с самых выгодных ракурсов. Снимки девушка решила не подписывать, указав только имя фотографа. И не зря, ведь картинка говорит красноречивее любых слов. Старания модели фанаты оценили под обоими постами в самом позитивном ключе.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

Глаз не могу отвести — завораживает

louisakhovanski

Во всех смыслах прекрасная женщина

7chris9

Ого, ты сногсшибательно выглядишь, просто красоточка 😍

cl.ement9616

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

Анастасия Квитко — русская модель из Калининграда, которая сейчас живёт и работает в США. Девушку благодаря её выдающимся формам заметили и агентства, и фанаты. И вот, с 2015 года в Сети начали появляться её фото, которые и принесли модели всемирную славу и прозвище русской Ким Кардашьян.

"Русская Ким Кардашьян" выложила фото в бикини, которое порвётся в любой момент

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