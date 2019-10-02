"Русская Кардашьян" прогадала с размером бикини, но фанаты оказались не против

24-летняя российская модель Анастасия Квитко получила огромную популярность по всему миру благодаря своей потрясающей фигуре. Девушка демонстрирует её при любом удобном случае, и этот раз не стал исключением.

Нет средства, чтобы лучше всего показать пышные формы, чем малюсенький купальник. Именно этим руководствуется обычно "русская Ким Кардашьян" при выборе одежды. Но, увидев её последнее фото, фанаты не на шутку перепугались, что топ бикини просто не выдержит напора и покажет девушку с новой и неожиданной стороны.

Образ Анастасии получился романтичным, несмотря на внушительный вырез у чёрного бикини. Бёдра девушка прикрыла розовой накидкой с леопардовым принтом. Лёгкий макияж, небрежный пучок и украшения только дополнили картину, добавив снимку нежности. Под ним девушка подписала: "Будьте соблазнительными, любящими и самими собой настолько, что мир просто не сможет пройти мимо вас".

Поклонники Анастасии пришли в восторг от нового образа и от купальника, который многим глубоко запал в душу.

Ты на своём примере показала, что значит быть соблазнительной, красавица kbkdad1960

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Ты такая красивая и милая! hsn7941

Анастасия Квитко — популярная российская модель с 10,1 млн подписчиков в "Инстаграме", проживающая в США. К своим 24 годам девушка достигла невероятных высот, снявшись в клипе музыкального исполнителя Pitbull и став лицом бренда Eliya Cioccolato. В 2016 году Анастасия заняла третье место в списке самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim.

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