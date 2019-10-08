"Русская Кардашьян" нашла такой ракурс для фото в бикини, что превзойти сложно

24-летняя Анастасия Квитко постоянно радует подписчиков своими формами в обтягивающей одежде или маленьких купальниках. Именно последний вариант и выбрала российская модель, поделившись в "Инстаграме" снимком нового купальника.

Судя по тому, с какой скоростью все свежие фото Анастасии набирают лайки и комментарии, подписчики девушки никогда не устанут от её откровенных фото. В этот раз девушка показала прекрасный вид на город, открывающийся с яхты. Но можно легко предположить, что редкий поклонник Анастасии разглядел берег, сосредоточившись на живописном пейзаже, расположенном куда ближе.

Для фото девушка выбрала яркий купальник с нестандартным розово-оранжевым сочетанием. Белый пояс контрастировал с загорелой кожей модели и подчеркивал её осиную талию. А розовые очки и украшения дополняли образ, придавая свежести и разбавляя яркие цвета. В комментариях подписчики оценили стиль Анастасии, выразив одобрение.

Прекрасная малышка valeria_orsini

Вау, на этих фото ты вышла потрясающе и очень мило erickmartinez6234

Эта женщина — настоящая богиня m1k2v

Анастасия Квитко — 24-летняя модель из России, которая живёт и работает в США. Огромной популярностью девушка обязана своей миловидной внешности и пышным формам, из-за которых её часто сравнивали с американской звездой Ким Кардашьян. Сейчас модель имеет 10,1 млн подписчиков в "Инстаграме" и работает со многими молодёжными брендами в США.

"Русская Кардашьян" прогадала с размером бикини, но фанаты оказались не против