"Русская Кардашьян" разделась до бикини, чтобы осень не казалась такой холодной

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Фото © Instagram/anastasiya_kvitko

У красивых девушек есть свои проблемы: что надеть, в чём сфотографироваться и какой снимок после выложить. Из одежды 24-летняя российская модель всегда выбирает купальник, но вот что делать с фото? Спросить мнения подписчиков, конечно же!

Анастасия Квитко снова разбавила унылые будни поклонников своими не по-осеннему горячими снимками. Модель выложила их в "Инстаграме", добавив подпись "Первая или вторая?". Хороший вопрос поставил в тупик фанатов, ведь как выбрать одно фото среди одинаково красивых?

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank"><strong>anastasiya_kvitko</strong></a></p>

Девушка ещё будто специально усложнила задачу, на каждом снимке приняв разные позы, которые подчёркивали её пышные объёмы и осиную талию. Маленький купальник розово-кофейного цвета идеально подчеркнул загар самой модели, а солнцезащитные очки дополнили картину. Анастасия обошлась без макияжа, ведь зачем он нужен, когда натуральная красота всегда в выигрыше.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank"><strong>anastasiya_kvitko</strong></a></p>

Обе!❤️

Lassassemostafa

Ты невероятно прекрасна на обоих фото

Therick_fit

Настя, ты как сказочная принцесса!

Sergeialekseev5256

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank"><strong>anastasiya_kvitko</strong></a></p>

Анастасия Квитко — российская модель, из-за своей фигуры добившаяся популярности и получившая прозвище Русская Ким Кардашьян. Девушка снимается для крупных брендов одежды и купальников, а в "Инстаграме" на неё подписано уже 10,1 млн человек.

"Русская Кардашьян" нашла такой ракурс для фото в бикини, что превзойти сложно

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