"Русская Кардашьян" разделась до бикини, чтобы осень не казалась такой холодной

У красивых девушек есть свои проблемы: что надеть, в чём сфотографироваться и какой снимок после выложить. Из одежды 24-летняя российская модель всегда выбирает купальник, но вот что делать с фото? Спросить мнения подписчиков, конечно же!

Анастасия Квитко снова разбавила унылые будни поклонников своими не по-осеннему горячими снимками. Модель выложила их в "Инстаграме", добавив подпись "Первая или вторая?". Хороший вопрос поставил в тупик фанатов, ведь как выбрать одно фото среди одинаково красивых?

Девушка ещё будто специально усложнила задачу, на каждом снимке приняв разные позы, которые подчёркивали её пышные объёмы и осиную талию. Маленький купальник розово-кофейного цвета идеально подчеркнул загар самой модели, а солнцезащитные очки дополнили картину. Анастасия обошлась без макияжа, ведь зачем он нужен, когда натуральная красота всегда в выигрыше.

Обе!❤️ Lassassemostafa

Ты невероятно прекрасна на обоих фото Therick_fit

Настя, ты как сказочная принцесса! Sergeialekseev5256

Анастасия Квитко — российская модель, из-за своей фигуры добившаяся популярности и получившая прозвище Русская Ким Кардашьян. Девушка снимается для крупных брендов одежды и купальников, а в "Инстаграме" на неё подписано уже 10,1 млн человек.

"Русская Кардашьян" нашла такой ракурс для фото в бикини, что превзойти сложно