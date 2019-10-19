"Русская Кардашьян" надела прозрачную сетку, решив, что это лучшее бикини

В этот раз 24-летняя российская модель неожиданно решила прикрыть больше, чем обычно. Но приличия это не добавило, и снимки получились только горячее.

Анастасия Квитко каждый день не устаёт напоминать поклонникам, почему они её так любят. На фото девушка обычно демонстрирует свои самые сильные стороны, максимально их оголяя. Но на свежих снимках она захотела пойти против системы, приодевшись и таким образом только доказывая, что все стороны модели — сильные.

В этот раз к уже привычному купальнику добавились чулки и болеро. Всё было выполнено в крупную чёрную сетку, что подчёркивало загорелый тон кожи девушки. Хоть Анастасия и прикрыла больше, чем обычно, прозрачная "ткань" аутфита всё равно не оставила простора для воображения. А естественность образу придавали натуральный макияж и распущенные волосы.

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Анастасия Квитко — российская модель, которая переехала жить и работать в США. Там девушка плотно сотрудничает с брендами одежды и купальников для пышнотелых красоток. Благодаря своей фигуре и успешной карьере Анастасии удалось набрать 10,1 млн подписчиков в "Инстаграме".

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