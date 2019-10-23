"Русская Кардашьян" выложила фото в бикини, показав себя с самой лучшей стороны

24-летняя российская модель уже устала отбиваться от обвинений в ненатуральности и злоупотреблении пластическими операциями. Поэтому девушка постоянно демонстрирует себя с разных ракурсов, чтобы доказать: всё это — результаты упорных трудов.

В этот раз Анастасия Квитко поделилась в "Инстаграме" снимком, где на ней был красивый белый купальник. Цвет бикини выгодно оттенял ровный загар девушки, а распущенные волосы вкупе с отсутствием макияжа создали максимально натуральный эффект. Это сделано было, чтобы, разумеется, подчеркнуть тот факт, что Анастасии чуждо всё неестественное.

Как можно в таком антураже обвинить девушку в изменении тела? Никак, именно поэтому модель повернула к фотографу самую важную часть, на которую происходит больше всего нападок. Фанаты в комментариях поспешили заверить девушку, что она, как всегда, красива, а ненавистники просто завидуют.

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Анастасия Квитко — модель из Калининграда, которая сейчас живёт и работает во Флориде, США. Девушка быстро прославилась благодаря своим пышным формам, которые теперь очень в моде. Модель рекламирует одежду размера плюс-сайз и купальники в "Инстаграме", где на неё подписано 10,1 млн человек.

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