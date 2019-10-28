"Русская Кардашьян" снялась в бикини, которое держится на одном честном слове

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Фото © Instagram/anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко всегда поражала воображение фанатов смелым дизайном купальников. Но в этот раз, кажется, она превзошла саму себя, выбрав такое бикини, которое не справляется со своей тяжёлой ношей.

На днях 24-летняя русская модель выложила новые фото, которые заставили поволноваться её верных подписчиков в "Инстаграме". На снимках девушка примерила чёрное бикини, которое, как обычно, не скрывало ничего и совершенно не было предназначено для купания. Но что смутило честных людей, так это ширина лямок её топа, а точнее — её отсутствие.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

Чёрный цвет необыкновенно хорошо подходит к загорелой коже Анастасии. Этим девушка активно пользуется, отдавая предпочтение именно тёмным оттенкам. Лёгкий, максимально естественный макияж и распущенные волосы дополнили картину, а солнцезащитные очки добавили образу дерзости и стиля.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

Вы, милая леди, по-настоящему красивы. Как принцесса!

Howardwilliams044

Выглядишь потрясающе!

Carloscarlos6694

Самый топчик, Настя!

Toffaninmassimiliano

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank">anastasiya_kvitko</a></p>

Анастасия Квитко — успешная модель нижнего белья и купальников, которая родилась и выросла в России, но позже переехала в США. Девушка постоянно выкладывает откровенные фото в своём инстаграме, на который подписано 10,1 млн человек. Из-за своих пышных форм и тонкой талии получила прозвище "русская Ким Кардашьян".

"Русская Кардашьян" выложила фото в бикини, показав себя с самой лучшей стороны

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