"Русская Кардашьян" снялась в бикини, которое держится на одном честном слове

Анастасия Квитко всегда поражала воображение фанатов смелым дизайном купальников. Но в этот раз, кажется, она превзошла саму себя, выбрав такое бикини, которое не справляется со своей тяжёлой ношей.

На днях 24-летняя русская модель выложила новые фото, которые заставили поволноваться её верных подписчиков в "Инстаграме". На снимках девушка примерила чёрное бикини, которое, как обычно, не скрывало ничего и совершенно не было предназначено для купания. Но что смутило честных людей, так это ширина лямок её топа, а точнее — её отсутствие.

Чёрный цвет необыкновенно хорошо подходит к загорелой коже Анастасии. Этим девушка активно пользуется, отдавая предпочтение именно тёмным оттенкам. Лёгкий, максимально естественный макияж и распущенные волосы дополнили картину, а солнцезащитные очки добавили образу дерзости и стиля.

Вы, милая леди, по-настоящему красивы. Как принцесса! Howardwilliams044

Выглядишь потрясающе! Carloscarlos6694

Самый топчик, Настя! Toffaninmassimiliano

Анастасия Квитко — успешная модель нижнего белья и купальников, которая родилась и выросла в России, но позже переехала в США. Девушка постоянно выкладывает откровенные фото в своём инстаграме, на который подписано 10,1 млн человек. Из-за своих пышных форм и тонкой талии получила прозвище "русская Ким Кардашьян".

"Русская Кардашьян" выложила фото в бикини, показав себя с самой лучшей стороны