"Русская Кардашьян" снялась в бикини, которое держится на одном честном слове

На днях 24-летняя русская модель выложила новые фото, которые заставили поволноваться её верных подписчиков в "Инстаграме". На снимках девушка примерила чёрное бикини, которое, как обычно, не скрывало ничего и совершенно не было предназначено для купания. Но что смутило честных людей, так это ширина лямок её топа, а точнее — её отсутствие.
Чёрный цвет необыкновенно хорошо подходит к загорелой коже Анастасии. Этим девушка активно пользуется, отдавая предпочтение именно тёмным оттенкам. Лёгкий, максимально естественный макияж и распущенные волосы дополнили картину, а солнцезащитные очки добавили образу дерзости и стиля.
Вы, милая леди, по-настоящему красивы. Как принцесса!
Howardwilliams044
Выглядишь потрясающе!
Carloscarlos6694
Самый топчик, Настя!
Toffaninmassimiliano
Анастасия Квитко — успешная модель нижнего белья и купальников, которая родилась и выросла в России, но позже переехала в США. Девушка постоянно выкладывает откровенные фото в своём инстаграме, на который подписано 10,1 млн человек. Из-за своих пышных форм и тонкой талии получила прозвище "русская Ким Кардашьян".
"Русская Кардашьян" выложила фото в бикини, показав себя с самой лучшей стороны