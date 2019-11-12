"Русская Кардашьян" раскрыла, почему перед ней не могут устоять даже праведники

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Фото © Instagram/anastasiya_kvitko

Так 24-летняя популярная модель ознаменовала начало сетевого фотопроекта, в котором, скорее всего, и сама примет участие.

Недавно Анастасия Квитко поделилась с подписчиками в "Инстаграме" горячим фото, где предстала в образе озорного чертёнка. Для снимка она выбрала бежевый купальник, который едва справлялся с пышными формами девушки. Естественный макияж и пляжная укладка дополнили образ.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank"><strong>anastasiya_kvitko</strong></a></p>

Модель чувственно запрокинула голову, а позже в фоторедакторе добавила кокетливые рожки и хвостик, словно у дьяволёнка. Под снимком Анастасия поздравила журнал Bad Influence с выходом дебютного номера. По задумке издание будет специализироваться на откровенных фото различных моделей, популярных в "Инстаграме".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank"><strong>anastasiya_kvitko</strong></a></p>

В создании первого выпуска уже поучаствовали такие звезды, как Деми Роуз, Мэдди Белль и Кейтлинн Андерсон. Другие популярные модели отметили создание этого проекта, выложив фото с рожками, как и Анастасия Квитко. Правда, подписчики мало внимания обратили на новый журнал.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/" target="_blank"><strong>anastasiya_kvitko</strong></a></p>

Ого! Очень красиво и горячо, принцесса!

dear_mrfantasy

Милая, ты само совершенство женской красоты и сексуальности

romberto7424

Какой шикарный вид! (И я не про пейзаж)

jai_mahadeo

"Русская Кардашьян" выложила фото в бикини, показав себя с самой лучшей стороны

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