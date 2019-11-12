"Русская Кардашьян" раскрыла, почему перед ней не могут устоять даже праведники

Недавно Анастасия Квитко поделилась с подписчиками в "Инстаграме" горячим фото, где предстала в образе озорного чертёнка. Для снимка она выбрала бежевый купальник, который едва справлялся с пышными формами девушки. Естественный макияж и пляжная укладка дополнили образ.
Модель чувственно запрокинула голову, а позже в фоторедакторе добавила кокетливые рожки и хвостик, словно у дьяволёнка. Под снимком Анастасия поздравила журнал Bad Influence с выходом дебютного номера. По задумке издание будет специализироваться на откровенных фото различных моделей, популярных в "Инстаграме".
В создании первого выпуска уже поучаствовали такие звезды, как Деми Роуз, Мэдди Белль и Кейтлинн Андерсон. Другие популярные модели отметили создание этого проекта, выложив фото с рожками, как и Анастасия Квитко. Правда, подписчики мало внимания обратили на новый журнал.
Ого! Очень красиво и горячо, принцесса!
dear_mrfantasy
Милая, ты само совершенство женской красоты и сексуальности
romberto7424
Какой шикарный вид! (И я не про пейзаж)
jai_mahadeo
"Русская Кардашьян" выложила фото в бикини, показав себя с самой лучшей стороны