"Русская Кардашьян" показала внушительные формы, которые никуда не помещаются

Инста-моделям в своей жизни приходится справляться со многими трудностями. И как хорошо, что есть преданные фанаты, которые всегда готовы помочь по мере сил.

Недавно Анастасия Квитко опубликовала в своём инстаграме несколько фото, на которых девушка отдыхала возле бассейна. Чёрный с серебряной каймой купальник дополнял серебряного же цвета головной убор. Образ 24-летняя российская модель решила не усложнять различными украшениями или серьёзным макияжем.

Девушке и так хватило проблем при выборе самого удачного фото. Но, не справившись, Анастасия выложила сразу несколько снимков и попросила поклонников помочь.

Как тут вообще выбрать, они все прекрасны! j0s3m0nt3s

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На любом фото ты выглядишь королевой! Они просто идеальны freedy_gram

Анастасия Квитко — 24-летняя модель из Калининграда, которая живёт и работает в США. Девушка пользуется огромным успехом у различных модных брендов, специализирующихся на одежде и купальниках для барышень с пышными формами. Именно из-за фигуры Настя получила прозвище "русская Ким Кардашьян". На инстаграм девушки подписано 10,2 млн человек.

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