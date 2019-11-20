"Русская Кардашьян" выбрала бикини, забыв, что оно должно хоть что-то прикрывать

Анастасия Квитко нередко выкладывает откровенные фото, на которых её одежду разглядеть можно с большим трудом. Но стоит заметить, что в этот раз девушка перестаралась даже по своим стандартам.

На днях популярная 24-летняя модель выложила новые интригующие снимки. На них девушка вольготно расположилась на лежаке возле бассейна. Но фанатов заинтересовало другое, ведь, судя по подписи к фото, девушка прорекламировала купальник известного бренда.

И вот в чём загвоздка — бикини было слишком маленьким. К тому же модель выбрала такую позу, что обратить внимание на предмет гардероба было просто невозможно. В итоге единственным, что было скрыто от взгляда пользователей Сети, стало лицо Анастасии. В этом девушке помогли серебристая кепка и большие солнцезащитные очки.

Ты самое прекрасное создание на свете Prithviparmar69

Я сейчас влюбился. Выходи за меня, пожалуйста! Amittripathikumar

Идеальная! Само совершенство! Очень люблю😍 Bogdan070577_

Анастасия Квитко — российская модель, которая в данный момент работает в Штатах. Она добилась огромной популярности благодаря своим пышным формам. Из-за них же девушку и прозвали русской Ким Кардашьян. В своём инстаграме Анастасия часто радует 10,2 млн подписчиков снимками в купальниках и откровенной одежде.

"Русская Кардашьян" показала внушительные формы, которые никуда не помещаются