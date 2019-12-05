"Русская Кардашьян" надела прозрачное бельё, заставив фанатов забыть обо всём

Казалось бы, фанаты 25-летней российской модели уже видели всё, но девушка каждый раз находит, чем их удивить.

Инста-дива, которую называют русской Ким Кардашьян, показала новый горячий снимок на грани. Девушка надела белую юбку, подчеркнув бёдра и тонкую талию. Но сверху решила не надевать ничего, кроме белья.

Квитко примерила прозрачный кружевной бюстгальтер, который едва скрывал пышную грудь. В итоге оказалось, что девушка отчасти одета, но это мало заметно. Однако фанатам такой трюк пришёлся по душе. Они сочли наряд очень даже симпатичным, а модель — прекрасной. При этом Насте задали довольно частый вопрос: обращалась ли она к пластическим хирургам. Однако блогерша каждый раз настаивает на том, что красотой обязана генетике и спортзалу.

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Анастасия Квитко — российская модель родом из Калининграда. Детские годы красавица вспоминать не любит, так как подвергалась насмешкам из-за фигуры. Казалось, мечтам о модельном бизнесе сбыться не суждено. Однако на девушку обратил внимание фотограф Анвар Норов, пишет "24 СМИ". И вскоре снимки Насти разлетелись по Сети — и к ней пришла популярность. В 2016 году россиянка перебралась в Америку, где сотрудничала со многими брендами. Сейчас она успешно строит карьеру и радует своей внешностью 10,2 миллиона подписчиков в "Инстаграме".

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