Девушка Тимати прогадала с размером бикини и показала "вывалившуюся" грудь

22-летняя возлюбленная российского рэпера отправилась на отдых и решила поделиться горячими снимками с подписчиками.

Анастасия отдыхает со своим избранником, его мамой и дочкой Алисой в Доминикане. Девушка долго ничего не постила, но не устояла и всё же выложила первые пляжные фото в жёлтом бикини. При этом, по её словам, она не подвергала их никакой обработке.

Начался период, когда 100% кайфовых моментов остаются за кадром.) Настоящий отдых! Постараюсь больше не пропадать;) и тут действительно #nofilter #nophotoshop Анастасия Решетова

Но поклонники обратили внимание не на отсутствие фотошопа, а на то, что действительно сразу бросается в глаза, — на выдающуюся грудь модели. Часть из них решила, что большой бюст в таком маленьком купальнике выглядит вульгарно. "Вам мал верх купальника, грудь вываливается!" — написал один из комментаторов.

Что в лифчике, что без. Вот времена natashaesnik

Ужас грудь, очень вульгарно natalimissa9711

Некоторые же, наоборот, восхитились формами модели. И снова стали строить предположения о том, что девушка беременна. А также отметили, что она стала гораздо лучше выглядеть после того, как удалила силикон из губ.

Да, беременная она) olgababich88

Красивая грудь! Засмотрелась! foto_fotobukinalarisa