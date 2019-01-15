Девушка Тимати прогадала с размером бикини и показала "вывалившуюся" грудь

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Девушка Тимати прогадала с размером бикини и показала "вывалившуюся" грудь

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Фото: instagram/volkonskaya.reshetova

22-летняя возлюбленная российского рэпера отправилась на отдых и решила поделиться горячими снимками с подписчиками.

Анастасия отдыхает со своим избранником, его мамой и дочкой Алисой в Доминикане. Девушка долго ничего не постила, но не устояла и всё же выложила первые пляжные фото в жёлтом бикини. При этом, по её словам, она не подвергала их никакой обработке.

Начался период, когда 100% кайфовых моментов остаются за кадром.) Настоящий отдых! Постараюсь больше не пропадать;) и тут действительно #nofilter #nophotoshop

Анастасия Решетова

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/" target="_blank"><strong>volkonskaya.reshetova</strong></a></p>

Но поклонники обратили внимание не на отсутствие фотошопа, а на то, что действительно сразу бросается в глаза, — на выдающуюся грудь модели. Часть из них решила, что большой бюст в таком маленьком купальнике выглядит вульгарно. "Вам мал верх купальника, грудь вываливается!" — написал один из комментаторов.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/" target="_blank"><strong>volkonskaya.reshetova</strong></a></p>

Что в лифчике, что без. Вот времена

natashaesnik

Ужас грудь, очень вульгарно

natalimissa9711

Некоторые же, наоборот, восхитились формами модели. И снова стали строить предположения о том, что девушка беременна. А также отметили, что она стала гораздо лучше выглядеть после того, как удалила силикон из губ.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/" target="_blank"><strong>volkonskaya.reshetova</strong></a></p>

Да, беременная она)

olgababich88

Красивая грудь! Засмотрелась!

foto_fotobukinalarisa

Очень красивая! Губы были ужасные, а теперь очень красиво

marsia3

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