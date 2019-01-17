Девушку Тимати заподозрили в беременности, разглядев живот на фото в бикини

На своей странице в Instagram Анастасия Решетова поделилась фотографией с отдыха. И хотя на снимке в бикини трудно разглядеть живот, фанатам это всё же удалось.
Подписчики Анастасии даже начали гадать, мальчика или девочку она ждёт. Мнения традиционно разделились.
Офигеть! Реально беременная: животик сверху прям, из-под груди, а вширь — нет. Пацан должен быть
f_veronika_f
Девочка! Будут у Симоны две внучки
mila_lyakh
Впрочем, далеко не все комментаторы увидели на фотографии признаки беременности.
Тут у всех третий глаз открылся, что-ли? Неужели человек не может покушать на отдыхе хорошо? Или поправиться, например...
cristiy_di_
Отметим, что слухи о беременности возлюбленной Тимати ходят уже не первый месяц. Поклонники звёздной пары то и дело пытаются угадать дату родов, но сама Анастасия пока опровергает слухи. Тем не менее в новогодние праздники стало известно, что рэпер сделал ей предложение.
Подруга Тимати прямо ответила на вопрос о беременности на шоу Регины Тодоренко
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