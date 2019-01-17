Девушку Тимати заподозрили в беременности, разглядев живот на фото в бикини

22-летнюю девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову вновь заподозрили в беременности. Подписчики разглядели на её пляжной фотографии округлившийся живот и теперь гадают, какого пола будущий ребёнок знаменитостей.

На своей странице в Instagram Анастасия Решетова поделилась фотографией с отдыха. И хотя на снимке в бикини трудно разглядеть живот, фанатам это всё же удалось.

Подписчики Анастасии даже начали гадать, мальчика или девочку она ждёт. Мнения традиционно разделились.

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Впрочем, далеко не все комментаторы увидели на фотографии признаки беременности.

Тут у всех третий глаз открылся, что-ли? Неужели человек не может покушать на отдыхе хорошо? Или поправиться, например... cristiy_di_

Отметим, что слухи о беременности возлюбленной Тимати ходят уже не первый месяц. Поклонники звёздной пары то и дело пытаются угадать дату родов, но сама Анастасия пока опровергает слухи. Тем не менее в новогодние праздники стало известно, что рэпер сделал ей предложение.

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