Девушку Тимати заподозрили в беременности, разглядев живот на фото в бикини

Читайте также

Девушку Тимати заподозрили в беременности, разглядев живот на фото в бикини

2458
22-летнюю девушку рэпера Тимати Анастасию Решетову вновь заподозрили в беременности. Подписчики разглядели на её пляжной фотографии округлившийся живот и теперь гадают, какого пола будущий ребёнок знаменитостей.

На своей странице в Instagram Анастасия Решетова поделилась фотографией с отдыха. И хотя на снимке в бикини трудно разглядеть живот, фанатам это всё же удалось.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/" target="_blank">volkonskaya.reshetova</a></p>

Подписчики Анастасии даже начали гадать, мальчика или девочку она ждёт. Мнения традиционно разделились.

Офигеть! Реально беременная: животик сверху прям, из-под груди, а вширь нет. Пацан должен быть

f_veronika_f

Девочка! Будут у Симоны две внучки

mila_lyakh

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/" target="_blank">volkonskaya.reshetova</a></p>

Впрочем, далеко не все комментаторы увидели на фотографии признаки беременности.

Тут у всех третий глаз открылся, что-ли? Неужели человек не может покушать на отдыхе хорошо? Или поправиться, например...

cristiy_di_

Отметим, что слухи о беременности возлюбленной Тимати ходят уже не первый месяц. Поклонники звёздной пары то и дело пытаются угадать дату родов, но сама Анастасия пока опровергает слухи. Тем не менее в новогодние праздники стало известно, что рэпер сделал ей предложение.

Подруга Тимати прямо ответила на вопрос о беременности на шоу Регины Тодоренко

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×