Девушка Тимати подтвердила слухи о беременности, выложив романтические фото

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Девушка Тимати подтвердила слухи о беременности, выложив романтические фото

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Фото © Instagram/volkonskaya.reshetova

23-летняя Анастасия Решетова ещё с прошлого года умело избегала любого упоминания о своём положении, игнорируя фанатские расследования и теории заговора. И вот теперь наконец-то можно выдохнуть.

Популярная российская модель недавно выложила в своём инстаграме новые фото, которые мгновенно взбудоражили всех её поклонников. При этом первым Настя выложила снимок, на котором живот скрыт в тени, но стоит только перелистнуть дальше, как всё становится понятно.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/" target="_blank"><strong>volkonskaya.reshetova</strong></a></p>

На самом деле для фанатов это огромное событие, ведь Настя уже давно дразнила их крупицами информации, но ответов на прямые вопросы всегда избегала. О якобы беременности девушки поклонники слышали уже от кого угодно, кроме самих непосредственных участников.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/" target="_blank"><strong>volkonskaya.reshetova</strong></a></p>

В комментарии под постом Насти сразу же прибежали фанаты. Кто-то искренне удивился — ведь невеста Тимати постоянно выкладывала фото с плоским животом. А кто-то лишь хмыкнул, ведь подозрения были у всех уже давно.

Да ну! Вы серьёзно?

Пользователь "Инстаграма"

Ура! Я очень рада!

Пользователь "Инстаграма"

Да ладно, давно уже понятно было!

Пользователь "Инстаграма"

Девушку Тимати заподозрили в беременности, разглядев живот на фото в бикини

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