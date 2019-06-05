Девушка Тимати подтвердила слухи о беременности, выложив романтические фото

23-летняя Анастасия Решетова ещё с прошлого года умело избегала любого упоминания о своём положении, игнорируя фанатские расследования и теории заговора. И вот теперь наконец-то можно выдохнуть.

Популярная российская модель недавно выложила в своём инстаграме новые фото, которые мгновенно взбудоражили всех её поклонников. При этом первым Настя выложила снимок, на котором живот скрыт в тени, но стоит только перелистнуть дальше, как всё становится понятно.

На самом деле для фанатов это огромное событие, ведь Настя уже давно дразнила их крупицами информации, но ответов на прямые вопросы всегда избегала. О якобы беременности девушки поклонники слышали уже от кого угодно, кроме самих непосредственных участников.

В комментарии под постом Насти сразу же прибежали фанаты. Кто-то искренне удивился — ведь невеста Тимати постоянно выкладывала фото с плоским животом. А кто-то лишь хмыкнул, ведь подозрения были у всех уже давно.

Да ну! Вы серьёзно? Пользователь "Инстаграма"

Ура! Я очень рада! Пользователь "Инстаграма"

Да ладно, давно уже понятно было! Пользователь "Инстаграма"

Девушку Тимати заподозрили в беременности, разглядев живот на фото в бикини