Самбурская выложила фото, доказывающее, что она не делала пластику носа

Пост, полный самоиронии, Анастасия выложила в "Инстаграме", где у неё 10 млн подписчиков. Именно юзеры заставили Самбурскую предъявить доказательство "опертивного невмешательства". Девушка устала доказывать, что не ложилась под нож хирурга, и придумала довольно изящный способ опровержения.
Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я наверное, её в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись.
Анастасия Самбурская
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