Самбурская закосплеила Лару Крофт, показав своё тело после тренировок

Анастасия Самбурская возбудила свою 10-миллионную армию подписчиков в "Инстаграме", перевоплотившись в расхитительницу гробниц Лару Крофт. Фото актриса сопроводила текстом, в котором объяснила, что у неё нет времени ходить по клубам, поэтому приходится устраивать такого рода ролевые секс-игры у себя дома.
За неимением времени ходить по клубам приоделась чутка сексуально… Ни с кем не познакомилась, фоток стрёмных нет, голова не болит, ни о чём не жалею. Спорт мне точно на пользу, рельефчик нарисовался
Анастасия Самбурская
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