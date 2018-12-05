Самбурская закосплеила Лару Крофт, показав своё тело после тренировок

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Самбурская закосплеила Лару Крофт, показав своё тело после тренировок

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Звезда "Универа" посетовала на отсутствие времени, для того чтобы ходить по клубам.

Анастасия Самбурская возбудила свою 10-миллионную армию подписчиков в "Инстаграме", перевоплотившись в расхитительницу гробниц Лару Крофт. Фото актриса сопроводила текстом, в котором объяснила, что у неё нет времени ходить по клубам, поэтому приходится устраивать такого рода ролевые секс-игры у себя дома.

<p>Фото: © Instagram/samburskaya</p>

За неимением времени ходить по клубам приоделась чутка сексуально… Ни с кем не познакомилась, фоток стрёмных нет, голова не болит, ни о чём не жалею. Спорт мне точно на пользу, рельефчик нарисовался

Анастасия Самбурская

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