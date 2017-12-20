В СМИ опубликовали эскизы свадебного платья Меган Маркл

В конце ноября стало известно про помолвку 33-летнего принца Гарри и 36-летней актрисы Меган Маркл. Свадебная церемония состоится 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Как сообщали СМИ, все ведущие дома мод мечтают заполучить заказ на создание свадебного платья Меган. Но сама она выбрал бренд: Кенсингтонский дворец отправил запрос израильскому дизайнеру Инбале Дрор на создание эскиза подвенечного платья.

TMZ уже опубликовало первые три эскиза нарядов, которые израильские модельеры предложили будущей принцессе. Дизайнеры разработали варианты платьев с длинными рукавами и высоким воротником.

Представители Меган и Гарри пока не ответили на предложение Дрор. Возможно, что предложения были направлены не только Инбале Дрор, но и в другие дома мод.