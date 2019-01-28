Хозяин сдал в аренду старинный ресторан и очень пожалел, услышав оттуда стоны

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Хозяин сдал в аренду старинный ресторан и очень пожалел, услышав оттуда стоны

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Стены этого тематического заведения никогда не видели ничего подобного, пишет Mirror.

Необычный ресторан The Cells находился в Эссексе, Англия. Его открыли в 2015 году в здании местной ратуши — старинном и достойном месте с длинной и насыщенной историей. В ресторане было несколько комнат, оформленных в виде различных тюремных камер: одна в средневековом стиле, другая — разрисованная граффити, третья — с призраками и в духе фильмов ужасов, а четвёртая — с оббитыми стенами, словно камера психиатрической лечебницы. А для полного погружения в обстановку официанты носили оранжевые тюремные робы.

<p>Фото @ Christopher Kern</p>

Но что-то пошло не так, и ресторан закрылся. Его владелец Боб Бэттис начал сдавать заведение в аренду, и недавно к нему обратилась съёмочная группа, которая захотела снять фильм в таких колоритных декорациях. Конечно же, Боб согласился, но никто не сказал ему, что фильм будет для взрослых.

<p>Фото @ SWNS</p>

Охранник ратуши делал привычный обход, когда услышал, что из кухни доносятся странные звуки. Он захотел проверить, что к чему, и впоследствии очень пожалел о своём решении. Зайдя на кухню, охранник успел увидеть во всей красе то, что совершенно точно на кухне происходить не должно.

Эта история неприятна для всех участников. Даже думать противно о том, что здесь происходило

Стефани Пачеко, дочь владельца ресторана

<p>Фото @ SWNS</p>

Действо было немедленно прекращено, а владельцы заведения, равно как и администрация города, заверили общественность, что теперь к подбору арендаторов будут подходить внимательнее и больше такого не повторится.

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