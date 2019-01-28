Хозяин сдал в аренду старинный ресторан и очень пожалел, услышав оттуда стоны

Стены этого тематического заведения никогда не видели ничего подобного, пишет Mirror.

Необычный ресторан The Cells находился в Эссексе, Англия. Его открыли в 2015 году в здании местной ратуши — старинном и достойном месте с длинной и насыщенной историей. В ресторане было несколько комнат, оформленных в виде различных тюремных камер: одна в средневековом стиле, другая — разрисованная граффити, третья — с призраками и в духе фильмов ужасов, а четвёртая — с оббитыми стенами, словно камера психиатрической лечебницы. А для полного погружения в обстановку официанты носили оранжевые тюремные робы.

Но что-то пошло не так, и ресторан закрылся. Его владелец Боб Бэттис начал сдавать заведение в аренду, и недавно к нему обратилась съёмочная группа, которая захотела снять фильм в таких колоритных декорациях. Конечно же, Боб согласился, но никто не сказал ему, что фильм будет для взрослых.

Охранник ратуши делал привычный обход, когда услышал, что из кухни доносятся странные звуки. Он захотел проверить, что к чему, и впоследствии очень пожалел о своём решении. Зайдя на кухню, охранник успел увидеть во всей красе то, что совершенно точно на кухне происходить не должно.

Эта история неприятна для всех участников. Даже думать противно о том, что здесь происходило Стефани Пачеко, дочь владельца ресторана

Действо было немедленно прекращено, а владельцы заведения, равно как и администрация города, заверили общественность, что теперь к подбору арендаторов будут подходить внимательнее и больше такого не повторится.