23-летняя девушка дико ревновала парня, и это был первый симптом опасной болезни

Когда мы поступаем не так, как обычно, мы обычно виним погоду, дурное настроение или окружающих. Но эта история доказывает, что иногда стоит обратиться к врачу.

23-летняя Эви Мур из Сайренсестера, Англия, никогда не думала, что её тихая и размеренная жизнь может так лихо повернуть не туда, пишет The Sun. Всё началось вполне невинно: в 2015 году Эви внезапно поняла, что испытывает ревность, стоит её парню заговорить с какой-либо девушкой, и сильную паранойю. Это было совсем на неё не похоже, но Эви лишь отмахнулась от проблемы.

Её состояние начало стремительно ухудшаться, и однажды Эви слегла с температурой. Её парня не было дома, поэтому она позвонила родителям. Те забрали её к себе, и очень вовремя: у девушки начался припадок.

В больнице медикам пришлось погрузить Эви в искусственную кому, и когда девушка очнулась, то сказала врачам, что она посланник Господа и спустилась с небес, хотя раньше никогда не была религиозна. Эви не помнила о случившемся и сперва не узнала свою семью, но позже родители и её младшая сестра Руби ей всё объяснили.

Когда Эви вернулась домой, легче ей не стало. Рядом с ней постоянно должен был находиться кто-то, у неё появилась внезапная боязнь улицы, и ей начали мерещиться разные вещи. Как-то раз она проснулась ночью, абсолютно уверенная в том, что её мама умерла.

Эви вернулась в больницу, и после двух недель обследований врачи наконец-то диагностировали у неё энцефалит — воспаление головного мозга. Однажды из окна палаты Эви увидела в небе птиц и попыталась полетать с ними. Очень вовремя её перехватил отец, но девушка оттолкнула его с криком "Отвали!".

Из-за болезни Эви стала буквально другим человеком. Её парень больше не мог вынести этого, поэтому они расстались. Из больницы Эви направилась домой, где за ней ухаживали родители.

В 2017 году Эви почувствовала себя лучше, она нашла работу и решила завести новые отношения. В "Снэпчате" она столкнулась со своим бывшим школьным другом Джорджем и на первом свидании рассказала ему об энцефалите, но Джордж решил, что он с этим справится.

Иногда я сама себе кажусь странной, но Джордж говорит, какая я потрясающая, что смогла пройти через всё это и выстоять, и мне становится лучше Эви Мур

Джордж поддерживал Эви во всём и заботился о ней, и через полгода они решили съехаться. Теперь Эви в полном порядке, ведь этот кошмар остался позади.