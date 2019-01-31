"Он не мог дышать!" Мать предупредила о страшной опасности, грозящей младенцам

35-летняя мама Эмма Льюис Чипили была в ужасе, когда проснулась и поняла, что чуть не задушила своего 16-месячного сына, сообщает Mirror.

Мама шестерых детей Эмма Чипили из Ферндейла, Англия, рассказала, что в тот вечер всё было как обычно, она уложила детей спать и, взяв с собой маленького Линкольна, легла сама. У Эммы болела голова, поэтому она распустила волосы. Проснувшись посреди ночи, молодая мама почувствовала, как рядом шевелится Линкольн, но, взглянув на него, Эмма пришла в ужас. Её волосы плотно оплели шею малыша, впившись в кожу.

Она запаниковала и попыталась распутать волосы, но чем больше она старалась, тем сильнее они затягивались. К счастью, крики и плач услышал её муж Джастин, который вернулся с работы. У него получилось освободить Линкольна, и тот отделался лишь красными полосами на шее.

Линкольн часто спит со мной, но я всегда была осторожна и заплетала волосы. А теперь я не могу уснуть — постоянно представляю, что могло бы случиться Эмма Чипили

После этого она написала пост в "Фейсбуке", где предупредила всех мам об опасности. Многим бы не пришло в голову, что такое возможно, заметила она. Если вы спите с младенцем, обязательно собирайте волосы в пучок, иначе может произойти непоправимое.