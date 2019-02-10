"Чё пялишься?" Девушка придумала гениальный способ, как избавиться от соперниц

На что только ни приходится идти некоторым, чтобы оградить свою половинку от соблазнов. А эта девушка креативно подошла к вопросу, пишет The Sun.

25-летняя Холли Кокерил придумала гениальный способ, как обезопасить свои отношения от назойливых соперниц. Девушка поделилась в "Твиттере" снимком, где она, хитро улыбаясь, выглядывает из-за своего парня — Карла Хеннана, на котором надета футболка со странным принтом. На ней изображена сама Холли, а под фото расположена надпись.

Если ты читаешь это, значит, ты слишком долго пялишься на моего парня. И если бы я была здесь, я бы именно так смотрела на тебя в ответ. Привет, я Холли, ЕГО ДЕВУШКА! Надпись на футболке

Пользователям "Твиттера" пришлась по душе шутка Холли, и за пару дней её пост собрал 12 тысяч лайков и две тысячи ретвитов. Нашлись, конечно же, и злопыхатели, которые не преминули заметить, что девушка, должно быть, очень не уверена в себе, раз ей приходится такими способами отгонять конкуренток.

В ответ на это Холли выразила удивление, что кто-то в Интернете хоть на миг подумал, что она действительно заставит своего парня носить эту футболку. Это была шутка и больше ничего, глупо воспринимать это как нечто большее.