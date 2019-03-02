На первый взгляд, кольцо с прахом младенца — дикость, но не спешите с выводами

Этот поступок помог молодой паре справиться с самым ужасным потрясением, с каким только могут столкнуться родители, пишет The Sun.

Ничто не может сравниться с потерей ребёнка, и 24-летняя Шантель Джексон из Западного Дрейтона, Англия, не стала исключением. На 33-й неделе беременности девушке сообщили, что один из её близнецов умер прямо в утробе. И с такой трагедией невозможно смириться.

У Шантель и Дина уже была на тот момент четырёхлетняя дочь Лилли, но они очень хотели завести большую семью, вот только у Шантель всё никак не получалось забеременеть. Именно поэтому радости пары не было конца, когда УЗИ показало, что девушка носит под сердцем не одного, а двух малышей. И примерно через год после рождения близнецов молодые родители планировали сыграть свадьбу.

Однажды, когда девушка была с головой в свадебных хлопотах, она почувствовала острую боль в животе. Дин отвёз её в больницу, после обследования врачи сообщили ужасные новости. Испытанный шок вызвал у мамы преждевременные роды. Выжившего малыша родители назвали Чейзом, а его брата — Райли.

Когда пара получала прах Райли, им рассказали об особой услуге, при которой прах можно превратить в стекло. После этого для свадьбы пара заказала особенные золотые кольца. Вместо драгоценных камней в них были маленькие стеклянные капли, в которые и поместили прах Райли.

Когда я впервые увидела эти кольца, то расплакалась. Но затем я надела своё кольцо и поняла, что теперь я чувствую спокойствие Шантель Джексон

В марте прошлого года Шантель и Дин поженились, а у молодой мамы нет ни минуты покоя с двумя маленькими детьми. Ни она, ни Дин так и не снимают кольца, а Райли теперь всегда рядом со своими мамой и папой.