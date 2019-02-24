Хуже бывшего может быть лишь его мама: история этой девушки — тому подтверждение

Многие знают эту неловкую ситуацию, когда, бывало, приходишь на вечеринку, а там кто-то в точно таком же наряде. Но что делать, когда это не просто точно такой же, а сто процентов твой? Конечно же, обличить негодяя в соцсетях, пишет The Sun.

Вся история началась с того, что 21-летняя Лилли Хайнс из Хэмпшира, Англия, провела прекрасный вечер в объятиях одного парня. А когда поутру вернулась домой, то обнаружила, что забыла прихватить своё чёрное платье. Сильно Лилли расстраиваться не стала, планируя как-нибудь вернуть предмет гардероба, но тут случилось нечто странное.

Совершенно случайно девушка увидела в "Фейсбуке" фото мамы этого парня — Кэролайн Иствуд. Судя по снимку, та отлично провела время в каком-то баре, и всё бы ничего, но на ней было платье Лилли. На это девушка написала в "Фейсбуке" пост.

Покувыркалась с парнем и оставила у него своё платье, а теперь его мама ходит в нём на вечеринки. Как-то растеряна Лилли Хайнс

И можно было бы подумать, что Лилли ошиблась и это просто совпадение, ведь платье было из обычной коллекции популярного магазина. Но резкий ответ Кэролайн всё только подтвердил.

Завидовать надо молча! Смирись, девочка. Я поражена, что могу носить такие платья в 38 и выглядеть куда лучше тебя! Признать на весь "Фейсбук", что ты та ещё *** и оставляешь одежду где ни попадя... Не волнуйся, милая, я это платье тебе постираю Кэролайн Иствуд

Друзья Лилли её поддержали и сказали, что ситуация вообще очень ненормальная. Девушка призналась, что с Сэмом, сыном Кэролайн, они были друзьями с привилегиями, поэтому она всегда у него дома переодевалась в одежду парня. У неё до сих пор осталось что-то из его вещей. Лилли отметила, что она будет скучать по своему платью, но обратно она его не хочет, ведь оно будет растянутым.