Джоли и Питт поняли, что их дети страдают, и наконец пришли к соглашению

Звёзды решили, что двухлетняя изматывающая борьба портит жизнь не только им. Ранее источники, близкие к паре, говорили, что от противостояния родителей страдают дети, которые не могут поделиться своими чувствами с мамой и папой. Теперь к такому мнению пришли сами Джоли и Питт, которые надеются разобраться с проблемой опеки до суда.
[Они] поняли, что продолжающаяся борьба только вредит детям. [Их цель] — завершить переговоры до начала судебного разбирательства по опеке
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Несмотря на то что Анджелина боролась против того, чтобы у Питта были хоть какие-то права на воспитание детей, сейчас она собирается пойти ему навстречу. Их соглашение будет включать в себя в том числе пункт, по которому Питт сможет достаточно много времени проводить с детьми. Ранее актёр хотел, чтобы они всё время жили в его доме в Калифорнии. Следующее, чем предстоит заняться паре, — разделение имущества. И это дело тоже обещает быть непростым.
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