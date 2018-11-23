Джоли и Питт поняли, что их дети страдают, и наконец пришли к соглашению

Читайте также

Джоли и Питт поняли, что их дети страдают, и наконец пришли к соглашению

1999

Фото: Соцсети

Отношения одной из самих эффектных пар Голливуда дали трещину более двух лет назад. С тех пор Джоли и Питт отчаянно пытаются поделить своих шестерых детей. И сейчас, кажется, готовы наконец прийти к соглашению, пишет Daily Mail.

Звёзды решили, что двухлетняя изматывающая борьба портит жизнь не только им. Ранее источники, близкие к паре, говорили, что от противостояния родителей страдают дети, которые не могут поделиться своими чувствами с мамой и папой. Теперь к такому мнению пришли сами Джоли и Питт, которые надеются разобраться с проблемой опеки до суда.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/angelinajolieofficial/" target="_blank"><strong>angelinajolieofficial</strong></a></p>

[Они] поняли, что продолжающаяся борьба только вредит детям. [Их цель] — завершить переговоры до начала судебного разбирательства по опеке

источник

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/bradpittoffcial/" target="_blank"><strong>bradpittoffcial</strong></a></p>

Несмотря на то что Анджелина боролась против того, чтобы у Питта были хоть какие-то права на воспитание детей, сейчас она собирается пойти ему навстречу. Их соглашение будет включать в себя в том числе пункт, по которому Питт сможет достаточно много времени проводить с детьми. Ранее актёр хотел, чтобы они всё время жили в его доме в Калифорнии. Следующее, чем предстоит заняться паре, — разделение имущества. И это дело тоже обещает быть непростым.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×