Папарацци сняли, как первая за 3 года встреча Джоли и Питта обернулась ссорой

Папарацци смогли запечатлеть актёров в одном из офисов в Лос-Анджелесе, пишет The Sun.

С учётом того, что встреча проходила в присутствии третьей стороны, можно предположить, что речь снова шла об опеке над детьми. Этот спор длился два с половиной года и наконец-то подошёл к концу.

На фото можно заметить, как Анджелина активно жестикулирует, и очевидцы утверждали, что она была чем-то недовольна. Вероятно, разговор складывался не так, как ей хотелось, или же настроение ей подпортили слухи о романе Питта с Шарлиз Терон, которые в ту пору активно циркулировали в Сети.

Адвокат Джоли сообщил, что соглашение было подписано ещё некоторое время назад. Согласно ему Питт получает 50 процентов от опеки, но с испытательным сроком, в течение которого все его действия будут снимать камеры видеонаблюдения.

"Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон назвали ложью"