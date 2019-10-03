Джоли разделась для глянца, показав, почему остаётся одной из самых желанных

15

Фото © Instagram/richardgianorio

Таким экстравагантным фото главный редактор французского издания Madame Figaro Ричард Джанорио ознаменовал скорый выход следующего номера.

Известная 44-летняя голливудская актриса является одной из тех редких звёзд, которые никак не хотят заводить аккаунты в соцсетях. Поэтому изголодавшиеся по кумиру фанаты обычно набрасываются на каждое новое фото знаменитости. Снимок с Анджелиной Джоли только появился в "Инстаграме", как начал тут же набирать просмотры.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/richardgianorio/" target="_blank"><strong>richardgianorio</strong></a></p>

И здесь явно есть на что посмотреть. Мама шестерых детей не постеснялась продемонстрировать свои сильные и шикарные стороны. Актриса вальяжно расположилась в мраморной ванне, наполненной непрозрачной водой. Влажные волосы, легчайший макияж и известные татуировки — вот и всё то, что украшало Джоли на фото.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guerlain/" target="_blank"><strong>guerlain</strong></a></p>

Ого! Действительно потрясающая и прелестная "обложка"

Aycan_ankara_turkey

Безумно горячо!

Angeltresjolie

Атмосфера как в "Особо опасен"!

Fuckyeahjolie

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/guerlain/" target="_blank"><strong>guerlain</strong></a></p>

После громкого расставания, а затем не менее громкого развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли объявила, что больше замуж выходить не собирается. Актриса посвятила себя детям и карьере — скоро на экраны выходит фильм "Малефисента: Владычица тьмы", а сейчас в процессе съёмки сериал от Marvel "Вечные", в котором Джоли досталась роль Тены.

Брэд Питт раскрыл, что полтора года боролся с алкоголизмом после разрыва с Джоли

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×