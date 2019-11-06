Джоли показала обнажённое тело, рассказав об обидах на Брэда Питта

Разрыв, казалось бы, незыблемой бранджелины оказался болезненным не только для самой пары, но и для фанатов. Обе звезды неохотно делятся подробностями своей личной жизни, но иногда стоит поговорить о том, что наболело.

Недавно в популярном журнале Harper’s Bazaar вышло интервью с Анджелиной Джоли. В нём 44-летняя голливудская актриса откровенно рассказала о последних годах своей жизни и о том, как тяжело ей далось расставание с Брэдом Питтом.

На обложке журнала звезда предстала в экстравагантном виде — полностью обнажённой, лишь с лёгким макияжем и прозрачной вуалью, совершенно ничего не прикрывающей. Так актриса решила показать, что честна перед фанатами. Другие образы фотосессии были более детальны, но по стильности не уступали первым.

Джоли призналась, что, хоть и рассталась с Питтом, бывший муж продолжает на неё влиять через детей. Из-за совместной опеки актриса не может переехать в другую страну, потому что Питт остаётся в Штатах. Поэтому звезда вынуждена ждать, пока самым младшим — близнецам Вивьен и Ноксу — не исполнится 18 лет.

Мне пришлось через многое пройти в последние четыре года. Остались шрамы — видимые и невидимые. Больно смотреть, как страдают твои близкие, ты не можешь быть такой свободной, как хотелось бы. Но сейчас я чувствую, как мне становится лучше Анджелина Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году после семи лет совместной жизни. Но их брак продлился недолго — в 2016 году актриса подала на развод, запустив мучительный процесс, продлившийся почти три года.

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