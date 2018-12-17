Андрея Аршавина поймали на измене сразу с двумя девушками

Бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина сняли во время прогулки с двумя девушками, сообщает "Стархит". Как рассказали очевидцы, спортсмен обнимал спутниц и катал их на лошадях.

Фотографии, сделанные свидетелями, опубликовал Telegram-канал Admin.anshlak. Там же появилась информация, что спутницы Аршавина были проститутками. Кроме того, сообщается, что футболист отказался оплачивать полную стоимость прогулки на лошадях и отдал всего тысячу рублей.

Сам Андрей Аршавин пока не комментирует скандальные фотографии. Хранит молчание и его супруга Алиса, которая ранее уже ловила футболиста на измене. Впрочем, в прошлый раз ему удалось выйти сухим из воды.