Андрея Аршавина поймали на измене сразу с двумя девушками

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Андрея Аршавина поймали на измене сразу с двумя девушками

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Бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина сняли во время прогулки с двумя девушками, сообщает "Стархит". Как рассказали очевидцы, спортсмен обнимал спутниц и катал их на лошадях.

Фотографии, сделанные свидетелями, опубликовал Telegram-канал Admin.anshlak. Там же появилась информация, что спутницы Аршавина были проститутками. Кроме того, сообщается, что футболист отказался оплачивать полную стоимость прогулки на лошадях и отдал всего тысячу рублей.

<p>Фото © Admin.anshlak</p>

Сам Андрей Аршавин пока не комментирует скандальные фотографии. Хранит молчание и его супруга Алиса, которая ранее уже ловила футболиста на измене. Впрочем, в прошлый раз ему удалось выйти сухим из воды.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/andrew_arshavin_10/?hl=ru" target="_blank">Андрей Аршавин</a></p>

Я его люблю. И он меня, мне кажется. Не каждый мужчина решится вот так напрямую в интервью признать свои ошибки

Алиса Аршавина

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