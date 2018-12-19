Пристегните ремни! Новой любовницей Аршавина стала стюардесса и очень горячая

На кадрах девушка стоит около пьяного спортсмена, который не может расплатиться за прогулку на конях.

Пользователи Сети выяснили имя очередной любовницы Андрея Аршавина, которая была с ним во время пьяной прогулки на конях в Санкт-Петербурге. Брюнетка попала на видео очевидцев, где чётко видны её лицо и одежда. Этого оказалось достаточно — 21-летняя спутница спортсмена работает стюардессой, сообщает Telegram-канал Admin.anshlak.

Молоденькая Марина (имя изменено) успевает совмещать полёты со свиданиями с мужем. При этом стюардесса выкладывает в "Инстаграм" красивые селфи и фотографии с работы, всячески скрывая личную жизнь.

Об измене Андрея Аршавина стало известно после того, как он был замечен в компании незнакомых ему женщин в Санкт-Петербурге. Сначала футболист прокатился на лошади, а после у него не оказалось денег, чтобы оплатить развлечение. Всё это время его спутница стояла рядом и пыталась успокоить спортсмена.

Впрочем, сам спортсмен и его супруга пока никак не прокомментировали появившиеся видео. А предполагаемая любовница даже оставила открытым профиль в "Инстаграме".