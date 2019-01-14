"Для него ребёнок — это секс". Андрей Аршавин не общается с экс-женой и дочкой

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"Для него ребёнок — это секс". Андрей Аршавин не общается с экс-женой и дочкой

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Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила, что футболист уже давно не выходит с ней на связь. В интервью изданию "Стархит" женщина рассказала, что из-за новой влюблённости спортсмен игнорирует существование маленькой дочери.

О расставании Андрея и Алисы Аршавиных стало известно в начале января. Бывшая жена футболиста рассказала журналистам, что они уже давно развелись. Тогда женщина не стала называть причин разрыва, теперь же поделилась подробностями семейной драмы.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/andrew_arshavin_10/?hl=ru" target="_blank">Андрей Аршавин</a></p>

Как выяснилось, Андрей Аршавин бросил семью после появления в его жизни 21-летней Карины. Это случилось несколько месяцев назад, и с тех пор футболист перестал выходить на связь с Алисой и интересоваться жизнью маленькой дочери.

Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошёл. Для него ребёнок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки

Алиса Аршавина

<p>Фото © РИА &#34;Новости&#34; / Вячеслав Евдокимов</p>

Аналогичным образом Аршавин поступил и со своей предыдущей возлюбленной Юлией Барановской. Напомним, что женщина родила спортсмену троих детей, с которыми он также не общается.

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