"Для него ребёнок — это секс". Андрей Аршавин не общается с экс-женой и дочкой

Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила, что футболист уже давно не выходит с ней на связь. В интервью изданию "Стархит" женщина рассказала, что из-за новой влюблённости спортсмен игнорирует существование маленькой дочери.

О расставании Андрея и Алисы Аршавиных стало известно в начале января. Бывшая жена футболиста рассказала журналистам, что они уже давно развелись. Тогда женщина не стала называть причин разрыва, теперь же поделилась подробностями семейной драмы.

Как выяснилось, Андрей Аршавин бросил семью после появления в его жизни 21-летней Карины. Это случилось несколько месяцев назад, и с тех пор футболист перестал выходить на связь с Алисой и интересоваться жизнью маленькой дочери.

Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошёл. Для него ребёнок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки Алиса Аршавина

Аналогичным образом Аршавин поступил и со своей предыдущей возлюбленной Юлией Барановской. Напомним, что женщина родила спортсмену троих детей, с которыми он также не общается.