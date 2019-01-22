Пыталась приворожить. Бывшая Аршавина заявила, что Барановская одержима её мужем

Напомним, что Андрей Аршавин ушёл от Юлии Барановской, когда та была беременна третьим ребёнком. До этого они были вместе девять лет, однако так и не зарегистрировали брак. А вот отношения с новой возлюбленной — Алисой Казьминой — футболист оформил официально, однако чувства это не спасло. Практически сразу после свадьбы стало известно, что Аршавин изменяет супруге.
И вот теперь Алиса Аршавина заявила, что Барановская была одержима её мужем на протяжении всех лет их отношений. И когда один из комментаторов предположил, что Юлия приворожила футболиста, женщина согласилась с этой версией.
Шесть лет прошло, а она всё время говорит о нём и упоминает при любом удобном случае
Алиса Аршавина
Сам Аршавин пока никак не комментирует баталии бывших возлюбленных. На своей странице в Instagram он выложил лишь фотографию со старшими детьми от Юлии и признался в любви к ним.
Мои клоны!!!!! Люблю вас!!!!
Андрей Аршавин
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