Рыжий из "Иванушек" заявил, что жена ещё вернётся, несмотря на фото с любовником

Теперь солист группы "Иванушки", видимо, созрел для того, чтобы заявить о трудностях в браке. Певец признался у себя в "Инстаграме", что они с женой решили пожить отдельно. Хотя расставание он, похоже, считает временным этапом и называет всего лишь паузой в 16-летних супружеских отношениях.
Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своём внутреннем Я. Разводиться мы, конечно, не будем <...>
Андрей Григорьев-Апполонов
Артист отметил, что их дети по-прежнему будут окружены любовью и заботой. И трудности не сильно выбили его из колеи. "И не волнуйтесь, плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь!", — заявил певец. Однако ранее СМИ писали, что Андрей уже полгода живёт отдельно от детей и жены, которая променяла его на баскетболиста Андрея Зубкова. К тому же, по слухам, сам солист "Иванушек" тоже "не чист на руку" — его уличали в связях с девушками лёгкого поведения, сообщал Starhit. Поклонники в комментариях с грустью отмечают предположительный распад семьи.
Кстати, видно по вашим фото и Маши, что вы к этому уже шли давно. Но всё равно жаль
natalylawer
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