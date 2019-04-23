Рыжий из "Иванушек" заявил, что жена ещё вернётся, несмотря на фото с любовником

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Рыжий из "Иванушек" заявил, что жена ещё вернётся, несмотря на фото с любовником

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Фото: instagram/apollonov_ag

Ранее появилась информация о том, что жена певца бросила его ради 27-летнего спортсмена. Однако Андрей Григорьев-Апполонов отказывался признавать проблемы в семье.

Теперь солист группы "Иванушки", видимо, созрел для того, чтобы заявить о трудностях в браке. Певец признался у себя в "Инстаграме", что они с женой решили пожить отдельно. Хотя расставание он, похоже, считает временным этапом и называет всего лишь паузой в 16-летних супружеских отношениях.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/apollonov_ag/" target="_blank"><strong>apollonov_ag</strong></a></p>

Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своём внутреннем Я. Разводиться мы, конечно, не будем <...>

Андрей Григорьев-Апполонов

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/apollonov_ag/" target="_blank"><strong>apollonov_ag</strong></a></p>

Артист отметил, что их дети по-прежнему будут окружены любовью и заботой. И трудности не сильно выбили его из колеи. "И не волнуйтесь, плиз, у нас всё зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь!", — заявил певец. Однако ранее СМИ писали, что Андрей уже полгода живёт отдельно от детей и жены, которая променяла его на баскетболиста Андрея Зубкова. К тому же, по слухам, сам солист "Иванушек" тоже "не чист на руку" — его уличали в связях с девушками лёгкого поведения, сообщал Starhit. Поклонники в комментариях с грустью отмечают предположительный распад семьи.

Кстати, видно по вашим фото и Маши, что вы к этому уже шли давно. Но всё равно жаль

natalylawer

Жена рыжего из "Иванушек" ушла к 27-летнему баскетболисту

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