Андрей Малахов узнал, что Бузова всё это время скрывала своего сына

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Андрей Малахов узнал, что Бузова всё это время скрывала своего сына

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32-летняя певица приняла участие в съёмках передачи с Андреем Малаховым и поделилась самым сокровенным.

Ольга Бузова рассказала в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" про своего тайного сына. Об этом в "Инстаграме" сообщил сам ведущий, который решил оставить остальные подробности в секрете. Кроме того, знаменитость впервые покажет свою спальню и встретится со своей давней соперницей Алёной Водонаевой.

<p>Фото: Instagram.com/malakhov007</p>

Впрочем, многие подписчики Андрея Малахова негативно отреагировали на приглашённую гостью, сравнив передачу с цирком. Некоторые из них так и не поняли, о ком говорил ведущий: о Бузовой или о Водонаевой.

<p>Фото © Instagram</p>

Напомним, совсем недавно ведущая "Дома-2" пообещала, что если она не успеет родить до 35 лет, то возьмёт ребёнка из приюта.

Скажем так, если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребёнка, усыновлю или удочерю. Потому что я исполню и свою мечту, ведь, безусловно, я очень хочу детей, и подарю жизнь человеку

Ольга Бузова

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