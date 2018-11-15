Андрей Малахов узнал, что Бузова всё это время скрывала своего сына

Ольга Бузова рассказала в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" про своего тайного сына. Об этом в "Инстаграме" сообщил сам ведущий, который решил оставить остальные подробности в секрете. Кроме того, знаменитость впервые покажет свою спальню и встретится со своей давней соперницей Алёной Водонаевой.
Впрочем, многие подписчики Андрея Малахова негативно отреагировали на приглашённую гостью, сравнив передачу с цирком. Некоторые из них так и не поняли, о ком говорил ведущий: о Бузовой или о Водонаевой.
Напомним, совсем недавно ведущая "Дома-2" пообещала, что если она не успеет родить до 35 лет, то возьмёт ребёнка из приюта.
Скажем так, если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то я думаю, что возьму ребёнка, усыновлю или удочерю. Потому что я исполню и свою мечту, ведь, безусловно, я очень хочу детей, и подарю жизнь человеку
Ольга Бузова
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