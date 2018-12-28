Малахов опубликовал своё детсадовское фото, и на нём он — не единственная звезда

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Малахов опубликовал своё детсадовское фото, и на нём он — не единственная звезда

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Телеведущий Андрей Малахов выложил в "Инстаграм" фото, сделанное в далёком 1979 году. На снимке маленький Андрей запечатлён в костюме гусара, в первом ряду сидит ещё одна будущая знаменитость — DJ Грув (тогда ещё Женя Рудин).

В подписи к фото телеведущий пояснил, что уже в раннем детстве был большим поклонником фильма "Гусарская баллада". Впрочем, вряд ли именно этот факт стал решающим в выборе костюма, ведь рядом с Андреем стоят ещё два мальчика в аналогичном наряде.

Вот так я встречал Новый, 1979 год))) Ещё не знаком с Ларисой Голубкиной, но уже в фан-клубе фильма "Гусарская баллада" и Андрея Миронова... Ёлка в детском саду "Воробышек" с участием @djgrooverussia

Андрей Малахов

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/malakhov007/" target="_blank">malakhov007</a></p>

На фото маленький Андрей Малахов находится в центре второго ряда, а DJ Грув — в первом ряду слева. Напомним, что знаменитости не только вместе посещали детский сад, но и учились в одном классе.

И у меня сохранилась эта фотография, дружище

DJ Грув

Поклонники знаменитостей умилились снимку и поставили ему почти 50 тысяч лайков. В комментариях они предложили Малахову снова примерить костюм гусара.

Этот костюм отлично подойдёт вам и сейчас!

albinamedvedeva163

Костюмчик можно и повторить, гусаров нынче не хватает

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