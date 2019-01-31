Разве ты любил... Певица Ани Лорак официально развелась с мужем после его измены

Читайте также

Разве ты любил... Певица Ани Лорак официально развелась с мужем после его измены

2807
Известная украинская певица Ани Лорак официально развелась со своим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, сообщает "Стархит". Супруги были вместе около десяти лет и воспитывали дочь, но простить любимому измену певица не смогла.

О том, что Мурат Налчаджиоглу изменяет своей знаменитой жене, стало известно в конце июля прошлого года. Тогда в Сеть попало видео, на котором мужчина обнимал и гладил по бёдрам неизвестную девушку. Позже выяснилось, что любовницей бизнесмена стала киевская модель Яна Беляева.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anilorak/" target="_blank">anilorak</a></p>

Узнав об измене, Ани Лорак сняла обручальное кольцо, однако полностью прерывать общение с мужем не стала. В сентябре супруги вместе отвели в школу дочку Софию и сделали совместное фото. Это стало поводом для предположений о том, что певица решила простить изменщика и сохранить семью. Однако в октябре Ани Лорак подала на развод.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anilorak/" target="_blank">anilorak</a></p>

И вот теперь бракоразводный процесс завершён — певица официально стала свободной женщиной. Пока неизвестно, как супруги поделят совместно нажитое имущество. Кроме того, суду только предстоит определить, с кем останется маленькая София.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×