После скандальных каникул в Дубае Калашниковой подарили машину за 6 млн рублей

По возвращении с арабского курорта 32-летняя модель отважилась лечь под нож хирурга, чтобы увеличить грудь. А после операции девушку ждал сюрприз: белоснежный Range Rover Sport, презентованный ей в качестве подарка от тайного поклонника.
Тайный поклонник подарил Анне Калашниковой новый Range Rover стоимостью 6 миллионов рублей.
Давно мечтала обменять свою BMW X5 на новенький Range Sport. Несколько месяцев занималась автокредитом, а вчера мне позвонили из салона и сообщили, что кто-то оплатил всю недостающую сумму и даже КАСКО,
Анна Калашникова
По словам модели, она не знает, кто преподнёс ей столь щедрый подарок.
Думала, это розыгрыш. Но, приехав на место, убедилась, что меня ждёт моя новенькая красавица, украшенная золотыми лентами, бантами и шарами,
Анна Калашникова
- Популярные
- По времени